Камеры Galaxy S26 станут тоньше благодаря «струйной печати»

Samsung готовит для новой линейки смартфонов Galaxy S26 технологию, которая поможет сделать камеры тоньше без ущерба для качества. Речь идёт о применении «струйной печати» в конструкции модулей, что может затронуть как основную серию, так и модели с изогнутыми краями — Galaxy S26 Edge.

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Внутри камеры обычно размещают специальные плёнки, которые уменьшают засветку и отражения. Однако теперь Samsung планирует заменить их на матовое чернило, которое будет наноситься прямо на внутренние поверхности модуля. Это позволит избавиться от лишних слоёв и сократить толщину камеры.

Основное внимание уделено так называемому ребру — области между линзой и корпусом модуля. На это место попадает рассеянный свет, вызывающий искажения изображения, такие как блики и «призраки». Чернила, нанесённые методом струйной печати, будут выполнять функцию светобарьера, предотвращая подобные дефекты и одновременно освобождая место внутри.

Эта технология описана в патенте, поданном Samsung ещё в 2018 году, и теперь, по информации источников, компания готова применить её на практике. Новшество не требует сокращения ёмкости аккумулятора, как это было у Galaxy S25 Edge, что делает его особенно привлекательным для будущих моделей.