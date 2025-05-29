Panasonic убрала VGA-порт с ноутбуков Let's Note

Panasonic обновила серию ноутбуков Let's Note. Впервые за всю историю линейки, из устройств исчез VGA-порт.

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Для Японии это почти символический момент: именно Let's Note оставался последним потребительским ноутбуком с 15-контактным VGA-разъёмом — стандартом 1987 года.

Решение продиктовано несколькими факторами. Во-первых, HDMI давно вытеснил VGA благодаря передаче изображения и звука по одному кабелю. Во-вторых, современные Thunderbolt 4 порты, которыми оснащён новый Let's Note CF-SC6, позволяют подключать дисплеи, занимая минимум места.

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А компактность сейчас важна как никогда: вес новой модели с 12-дюймовым экраном всего 919 грамм.

Хотя VGA считался надёжным и часто выручал при сбоях HDMI, его габариты и устаревшие характеристики — QXGA при 85 Гц максимум — делают его нерелевантным в 2025 году. Panasonic стала последней японской компанией, которая держалась за этот порт в потребительском сегменте. Теперь, похоже, и эта эпоха закончилась.