Motorola анонсировала раскладушку с титановым шарниром

Motorola представила новый складной смартфон Razr 60 — более доступную версию флагманского Razr 60 Ultra.

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Главные акценты: титановый шарнир, яркий LTPO-дисплей и стильный дизайн в трёх расцветках Pantone. Как и положено гибким раскладушкам, смартфон получил два экрана.

Внутренний — 6,96-дюймовый FlexView pOLED с адаптивной частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Внешний — 3,63 дюйма, тоже OLED, с частотой 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

В основе новинки лежит 8-ядерный чип MediaTek Dimensity 7400X (4 нм), 8 ГБ оперативки и 256 ГБ хранилища. Камеры три — 50-Мп основная с OIS, 13-Мп широкоугольная/макро и 32-Мп фронтальная. Поддерживается запись видео в 4K и управление жестами.

Ёмкость батареи составляет 4500 мАч, есть быстрая зарядка 30 Вт и беспроводная 15 Вт. Работает смартфон на Android 15.

Корпус выдерживает 500 000 сгибаний и доступен в текстильной и перламутровой отделке. Цена — $600. Продажи стартуют 4 июня в Индии.