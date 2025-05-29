На Земле началась магнитная буря уровня G3. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщает ТАСС. G3 означает сильную степень магнитной бури по пятибальной шкале, где G1 - "слабо", а G5 - "экстремально сильно".

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При магнитной буре уровня G3 на Земле могут возникнуть проблемы с энергетическими системами, такие как ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов. Кроме того, не исключены перебои в работе спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи.

В средних широтах возможно появление полярных сияний. 27 мая ученые предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре.