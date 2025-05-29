Qualcomm заявила о превосходстве своих модемов над аналогами Apple

Компания Qualcomm опубликовала результаты исследования, согласно которым её модемы превосходят по производительности модем Apple C1, особенно в густонаселённых городских районах.

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Исследование показало, что чипы модемов Qualcomm превосходят компоненты Apple. iPhone 16e, использующий фирменный модем Apple C1, показал более низкую скорость загрузки в сети 5G T-Mobile в Нью-Йорке по сравнению с Android-устройствами на базе Qualcomm.

В исследовании подчёркиваются ощутимые преимущества более высокой производительности 5G на смартфонах Android в условиях плотной городской застройки, что усиливает практические преимущества для пользователей в таких условиях. Qualcomm настаивает, что Apple отстаёт в этой сфере.

Однако, исследование подтверждает, что iPhone и Android имеют различия в производительности связи из-за того, что тестирование проводилось на разных уровнях: на уровне чипсета устройств Android и только на уровне скорости загрузки приложений на iPhone. Apple C1 показал хорошую работу в повседневных ситуациях, несмотря на то, что модемы Qualcomm могут обеспечить более высокие скорости.

Независимый анализ от Ookla — компании, специализирующейся на тестировании интернета и анализе данных о сетях, — также подтвердил, что iPhone обеспечивает лучшие результаты в обычном использовании. Хотя Qualcomm имеет преимущество в сложных сетевых условиях, стоит учитывать, что исследование было финансировано компанией Qualcomm, и пользовательский опыт может зависеть скорее от силы сигнала и оптимизации программного обеспечения, чем от характеристик модема.