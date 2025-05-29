Обнаружено 25 новых квазаров на границе видимой Вселенной

Международная группа астрономов, возглавляемая Сильвией Белладиттой из Института астрономии Макса Планка в Германии, сообщила об открытии 25 новых квазаров с красным смещением выше 4,6 — это одни из самых удаленных и ярких объектов во Вселенной. Препринт работы опубликован на портале arXiv. Квазары — одни из самых загадочных объектов космоса. Это активные ядра галактик, питаемые сверхмассивными черными дырами.

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Они излучают энергию во всех диапазонах электромагнитного спектра: от радиоволн до рентгена. Благодаря своей яркости квазары видны на гигантских расстояниях и служат своеобразными "маяками" для изучения ранней Вселенной. Квазары с красным смещением z > 4,4 относятся к наиболее древним и далеким объектам, которые мы можем наблюдать. Изучая их спектры, ученые смогут определять массы черных дыр и делать выводы о формировании первых галактик и эволюции Вселенной. "Мы использовали данные оптических, инфракрасных и радиосъемок, а также ранее составленные каталоги кандидатов в квазары", — объяснили авторы работы.

Три квазара (MQC J021+19, MQC J133−02 и PSO J200−13) оказались радиояркими — то есть испускают особенно сильное радиоизлучение. Один из них, PSO J200−13, предположительно является блазером, объектом с мощным и переменным радиоизлучением, направленным прямо в сторону Земли. Один из квазаров, PSO J041+06, оказался редким представителем так называемых квазаров со слабыми эмиссионными линиями — уникального класса объектов, природа которых пока остается неясной. Авторы подчеркивают, что новое открытие стало возможным благодаря повторному анализу уже известных данных из астрономических обзоров. Это подтверждает, что даже хорошо изученные каталоги могут скрывать неожиданные находки.