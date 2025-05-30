Обнаружено более 100 новых видов ленточных червей

Ученые впервые описали биоразнообразие немертин (обитающих в воде лентовидных червей) в водах Оманского залива и Аравийского моря. Объединив методы поиска морфологических различий и баркодирования ДНК (метод молекулярной идентификации, который позволяет по коротким маркерам в ДНК определять принадлежность организма к определенному таксону), специалисты описали 107 видов немертин, 98% из которых ранее не были известны. Полученные данные значительно расширяют представления ученых о разнообразии видов в Индо-Тихоокеанской области. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

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Биоразнообразие является ключевой характеристикой любой экосистемы, однако для большинства сообществ морских организмов оно по-прежнему остается малоизученным. Немертины (Nemertea), также известные как ленточные черви, подтверждают это на своем примере. Несмотря на их всесветное распространение, ученым бывает тяжело в нужной мере описать разнообразие видов этих преимущественно хищных лентовидных червей в том или ином регионе. Причиной этому служит то, что разные виды внешне мало отличаются друг от друга. Сложность представляет также и отсутствие для некоторых из известных видов описаний живых образцов. Все это делает молекулярные данные о последовательностях ДНК необходимыми для обнаружения различий между видами, как и для оценки их разнообразия и распространения.

В ходе исследования авторы собрали немертин из различных мест обитания в водах Аравийского моря, уделяя особое внимание твердым донным субстратам, включая коралловые рифы. Затем каждый отдельный экземпляр биологи фотографировали, составляли морфологическое описание и идентифицировали с помощью баркодирования ДНК. При отсутствии совпадений образец регистрировался в базе данных с присвоением ему уникального генетического «штрихкода».

В результате ученые обнаружили 107 видов немертин, из которых 98% ранее не были описаны и 93% не встречаются за пределами исследуемой области. Это вдвое увеличивает прежнее количество генетически охарактеризованных видов немертин, обитающих во всей Индо-Тихоокеанской области — самом разнообразном морском регионе. Ученые предполагают, что в ходе будущих исследований, охватывающих другие местообитания, в частности песчаное дно и толщу воды, удастся обнаружить еще около 200 видов.

Высокая степень разнообразия немертин на территории Аравийского моря и Оманского залива лишний раз подчеркивает важность отбора проб в наименее изученных тропических регионах мира. Большое число ранее скрытых от внимания ученых видов, в свою очередь, указывает на первостепенную роль баркодирования ДНК в описании видового разнообразия.