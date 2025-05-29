Перепады плотность воды могут резко менять силу Атлантической циркуляции

Британские ученые из Университета Рединга раскрыли неожиданный механизм внутри Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ) — системе течений, играющей критическую роль в глобальном климате. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

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Работа выявила странную закономерность: хотя сила течений в субполярных широтах (между Гренландией и Шотландией) не влияет непосредственно на АМОЦ в средних широтах, ключевым фактором оказалась плотность воды. Изменения плотности в северных регионах, вызванные колебаниями атмосферного давления, ветрами и процессами на поверхности моря, постепенно распространяются на юг в течение года.

Этот процесс создает градиент плотности, который в конечном итоге определяет интенсивность АМОЦ в средних широтах. Особую ценность работе придает использование данных наблюдательной системы OSNAP — сети причалов и подводных аппаратов, непрерывно фиксирующих параметры океана.

Полученные результаты не только углубляют понимание климатических механизмов, но и открывают новые возможности для прогнозирования. Как отмечают авторы, мониторинг плотности воды в субполярных широтах может стать эффективным инструментом для предсказания изменений в средней части Атлантики.

Выводы актуальны в контексте глобального изменения климата, поскольку АМОЦ служит важным регулятором перераспределения тепла, питательных веществ и углерода в Мировом океане.