Руководители Samsung решили отвертеться от огромного штрафа в Индии

Семь высокопоставленных руководителей индийского подразделения Samsung подали иски в суд, оспаривая персональные штрафы на общую сумму $81 млн. Эти санкции были наложены в рамках более масштабного налогового спора с индийскими властями на $601 млн, связанного с предполагаемой некорректной классификацией импортируемого телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщает издание Reuters.

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Индийские налоговые органы утверждают, что в период с 2018 по 2021 год компания и ее сотрудники использовали неверный таможенный код для ввоза компонентов для мобильных вышек, что позволило занизить таможенные пошлины. Сама компания Samsung India уже оспаривает это решение в налоговом апелляционном суде, настаивая на полном соблюдении всех регуляторных требований.

Помимо основной суммы доначислений в $520 млн, налоговая служба также наложила персональные штрафы на руководителей, обвинив их в сознательном участии в некорректной классификации товаров. Один из истцов, директор по логистике Рави Чадха, в своем обращении в Высший суд Мумбаи заявил, что штраф был наложен с неоправданной поспешностью — всего через несколько дней после подачи обширных объяснительных документов.

По мнению Чадхи, суть спора заключается в толковании тарифной категории, а не в умышленном нарушении. Он также подчеркнул невозможность выплаты штрафа в размере 950 млн рупий (около $11 млн) для наемного сотрудника, подсчитав, что на это потребовалось бы более столетия его дохода.

К Чадхе присоединились еще шесть высокопоставленных сотрудников, включая вице-президента по сетевому направлению, финансового директора и специалиста по налогообложению. Все истцы единогласно оспаривают правомерность и обоснованность действий налоговых органов. Разбирательства по всем этим делам продолжаются в индийских судах.