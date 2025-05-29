Астронавт предсказал скорую встречу с инопланетянами

Британский астронавт Тим Пик заявил, что за пределами Земли существует сложная, разумная жизнь. Скорую встречу с инопланетянами он предсказал в беседе с Daily Mail.

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В декабре 2015 года Пик отправился на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа российского корабля «Союз» и находился на орбите до июня 2016-го. Пик признался, что за время пребывания в космосе не заметил никаких признаков присутствия рядом внеземной жизни, однако верит в ее существование.

«Если взять нашу галактику Млечный Путь с ее 200 миллиардами звезд, то она одна из сотен миллиардов галактик, которые мы можем увидеть. Поэтому велика вероятность, что где-то еще во Вселенной есть сложная разумная жизнь», — сказал астронавт.

Он также уверен, что обнаружение этой жизни не за горами. Пик отметил, что во Вселенной много воды, а значит, вероятность зарождения жизни велика.

«Мы обнаружили тысячи экзопланет около звезд рядом с нами, и у них очень хорошие маркеры потенциальной обитаемости. Например, есть планеты с океанами», — развил свою идею британец.

Астронавт выразил уверенность, что в ближайшие 5-10 лет смогут обнаружить те или иные формы жизнь за пределами Земли.

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