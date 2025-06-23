Как глаза обманывают тебя каждый день — разоблачаем зрительный трюк

Может быть, вы когда-нибудь слышали байку: якобы человеческие глаза воспринимают мир в «перевернутом» виде — просто мозг редактирует и правит картинку автоматически. Портал theconversation.com рассказал, почему это вовсе не миф, и как человеческое зрение адаптируется к изменениям.

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Прежде всего, важно понимать механизм работы зрения. Мы видим объекты благодаря тому, что от них отражается свет. Затем он проходит через оптические компоненты глаз, такие как роговицу, зрачок и хрусталик: они помогают сфокусировать свет на чувствительную сетчатку, попутно контролируя интенсивность света.

Задача сетчатки — правильно сфокусировать свет, излучаемый объектами на разном расстоянии. И при выполнении этой ответственной задачи свет, проходящий через сетчатку, инвертируется. То есть, переворачивается сверху вниз. Таким образом, человеческий мозг интерпретирует «перевернутый» свет, хотя реальность выглядит немного иначе.

Но большая ли это проблема? Наверное, подавляющее большинство людей ответят, что нет — мы вполне спокойно ориентируемся в мире. А это значит, что какая-то компонент мозга «переворачивает» свет назад, чтобы он обрабатывался правильно… Но, на самом деле, специалисты по зрению считают, что ничего подобного не происходит.

Нюанс в специфике того, как именно мозг обрабатывает визуальную информацию. Каждый объект, который мы видим, закодирован сигналами различных нейронов в тех или иных регионах мозга. Паттерн активности этих нейронов служит кодом, содержащим информацию об объекте, на котором фокусируется зрение. Причем этот код учитывает позицию объекта относительно всего остального, включая тело человека и его движения.

До тех пор, пока эти относительные кодировки совпадают друг с другом, мозгу просто не нужно «переворачивать» картинку. Подобную теорию подтверждают и многочисленные опыты с использованием инвертоскопов: специальных очков, которые с помощью зеркал физически переворачивают зрение человека. Например, один из таких опытов прошел еще в 1930-х — австрийские ученые предлагали подопытным волонтерам носить зеркальные очки на протяжении недель, иногда целых месяцев. И хотя первое время перевернутое зрение действительно причиняло дискомфорт, люди адаптировались уже через пару дней.

Другими словами, при продолжительном восприятии перевернутой картинки, мозг просто подстроился под новую реальность. Более свежие исследования постепенно начинают находить региона мозга, связанные со способностью адаптироваться к изменениям в визуальной информации. Теоретически, открытия в этой области могут помочь людям с дальтонизмом лучше воспринимать цвета.