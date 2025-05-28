В Севастополе нашли клад монет, спрятанных в годы революции

Во время археологических раскопок на территории села Орлиное под Севастополем ученые обнаружили клад медных монет и серебряную медаль Российской империи, которые были спрятаны в период революции.

© Севастопольский госуниверситет

Клад состоял из 281 медной монеты номиналом одна, две и три копейки, выпущенных с 1870 до 1915 годов, сообщили в пресс-службе Севастопольского госуниверситета. Рядом с монетами участники экспедиции нашли гильзы образца 1917 года. Они-то и помогли установить, когда клад оказался в земле.

Вместе с деньгами владелец клада спрятал серебряную медаль "За усердие" с портретом Николая I, которая относится к периоду правления императора - 1825-1855 годам. Видимо, награда была очень дорогой семейной реликвией. Медаль вручали гражданским лицам за особые заслуги перед отечеством, ее носили на шее на ленте святой Анны.

Монеты и медаль, скорее всего, хранились в кожаной сумке - рядом археологи обнаружили характерную пряжку конца XIX - начала XX веков.

Как рассказала доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" Института общественных наук и международных отношений СевГУ Татьяна Сарапулкина, восемь лет назад в селе Орлиное был выявлен культурный слой. Практически вся территория села признана археологическим памятником.

- Теперь, чтобы что-то построить или начать вести хозяйство, собственники участка проводят охранные раскопки, - сообщила Сарапулкина. - Работы велись в самом центре села.

При очистке монет удалось установить, что все они были отчеканены Санкт-Петербургским монетным двором. На гильзах была обнаружена гравировка с местом и датой производства. Они были выпущены в 1917 году на Кольчугинском заводе во Владимирской области.

В раскопе также найдены фрагменты керамики, элементы конской упряжи и другие артефакты.

Раскопки выполнял Институт археологии Крыма РАН совместно с компанией "Археологические междисциплинарные исследования". В них также приняли участие студенты вуза. Они на практике учились обрабатывать находки, определять их возраст, проводить полевые и научные исследования, а также приняли участие в создании временной выставки.