Telegram согласовал сотрудничество с компанией миллиардера Илона Маска xAI, рассказал в своем канале Павел Дуров.

По его словам, пользователи мессенджера получат доступ к чат-боту этим летом.

«[Техномагнат] Илон Маск и я договорились о сотрудничестве сроком на один год, чтобы донести чат-бот Grok от xAI до более чем 1 млрд наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — отметил Дуров.

Предприниматель пояснил, что Telegram получит $300 млн и 50% от доходов с подписок на xAI, проданных через мессенджер.

Компания xAI разработала нейросеть в ноябре 2023 года. После этого Grok сразу внедрили в работу социальной сети X. В марте 2025 года пользователи Telegram с премиум-подпиской получили доступ к функционалу бота.

Telegram впервые за три года стал прибыльным

Эксперты пояснили, что чат с Grok будет закреплён первым в списке. Ему можно будет задавать любые вопросы.

Grok сможет редактировать сообщения и переписывать их в разных стилях, создавать краткие сводки прикреплённых PDF-файлов и ссылок.

В групповых чатах Grok можно будет назначить «модератором». Он будет выявлять нарушения, предупреждать или блокировать участников.

Кроме того, пользователи получат доступ к созданию анимированных стикеров и редактированию аватаров с помощью ИИ.