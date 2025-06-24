Выбрасывать нельзя спасти — как оживить старый жесткий диск

Не знаете, что полезного можно сделать со старым жестким диском, который пылится в ящике? Его не обязательно выбрасывать или отдавать в утиль — есть пара способов дать ему вторую жизнь. Портал makeuseof.com рассказал, как можно использовать старый жесткий диск.

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Хранилище для резервных копий

Прежде всего, старые жесткие диски могут стать хорошими накопителями для резервных данных. Если старая железка проходит базовые проверки функциональности, то нужно лишь докупить внешний корпус или адаптер SATA-USB, чтобы подключать диск к ПК. Останется только отформатировать его в формат NTFS — и хранилище вновь готово принимать файлы.

Подобный метод переработки хорошо подойдет тем, кто хранит много крупных видеофайлов, образов ISO или полных бэкапов системы. Windows Backup или сторонние приложения для создания резервных копий позволяют легко и просто паковать большие объемы информации, что высвобождает основные накопители компьютера для других дел.

Но, опять же, здесь важно убедиться, что диск не подведет в самый ответственный момент. Утилита CHKDSK на Windows способна обнаружить базовые системные ошибки, но для надежности лучше проверить жесткий диск и другими диагностическими инструментами. Помимо этого, если вы периодически слышите странные шумы, замечаете длинные задержки или регулярные ошибки, то на диск нельзя полагаться.

Надежное хранилище для чувствительных файлов

Еще один способ с пользой дать вторую жизнь старому диску — это превратить его в защищенное хранилище для чувствительной информации. Если вы не хотите хранить документы, финансовую информацию или любые другие персональные данные в памяти компьютера, диск без подключения к Сети — отличный вариант хранилища.

Для этого даже не придется загружать сторонние приложения. В Windows встроена утилита шифрования дисков BitLocker, запирающая содержимое накопителя на пароль. Если же вы хотите защитить только специфические папки, то для этого лучше все-таки воспользоваться программами от сторонних разработчиков.

Хранилище для виртуальной машины

Если вы любите тестировать операционные системы, проводить симуляции и экспериментировать с разным программным окружением, ненужный жесткий диск может стать самостоятельным хранилищем для виртуальных машин. Приложения для виртуальных систем можно конфигурировать таким образом, чтобы файлы накопителя хранились на старом жестком диске. Так основной SSD разгрузится для более тяжелых файлов и снизит нагрузку на систему при интенсивных задачах.

Конечно, скорость и производительность старых моделей жестких дисков не сравнится с современными SSD, но они все равно вполне подойдут для виртуальных машин и общего тестирования. Например, так можно запустить какой-нибудь дистрибутив Linux, старые версии Windows или изолированную песочницу.