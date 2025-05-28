Ученые назвали возможных первых вредителей для человечества

Алиса Селезнёва

Американские ученые предполагают, что постельные клопы могли стать первыми паразитами, тесно связанными с человечеством, и их исследование может лечь в основу моделей, прогнозирующих распространение вредителей и болезней в условиях роста городского населения. Об этом пишет Phys.org.

Ученые назвали возможных первых вредителей для человечества
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Команда ученых из Политехнического университета Виржинии сравнила генетически различные линии постельных клопов. Они развивались параллельно после того, как «60 000 лет назад несколько предприимчивых постельных клопов спрыгнули с летучей мыши и прицепились к неандертальцу, вышедшему из пещеры». По мнению исследователей, именно клопы могли стать первыми настоящими городскими вредителями.

«Мы хотели изучить изменения в эффективной численности популяции, то есть количестве размножающихся особей, которые вносят вклад в следующее поколение, поскольку это может рассказать нам о том, что происходило в их прошлом», — пояснила Линдси Майлз, ведущий автор и научный сотрудник кафедры энтомологии.

Исследователи отметили, что изначально в обеих популяциях клопов наблюдалось снижение числа особей, которое согласуется с последним ледниковым периодом, однако линия, связанная с летучими мышами, так и не восстановилась, в отличие от линии, связанной с человечеством.

Восстановление популяции клопов, связанных с людьми, совпадает с переходом людей от кочевого образа жизни к оседлому и появлением первых поселений.

«Это имеет смысл. В пещерах вместе с людьми жили постельные клопы. Когда наши предки вышли из пещер, они забрали с собой часть популяции, поэтому в этой связанной с человеком линии меньше генетического разнообразия», - пояснил Уоррен Бут, доцент кафедры городской энтомологии имени Джозефа Р. и Мэри У. Уилсон.

При этом, по мере того, как численность населения увеличивалась, а города расширялись, численность эффективной популяции постельных клопов росла в геометрической прогрессии.

Исследователи также отметили, что одним из наиболее перспективных направлений изучения постельных клопов является и выяснение механизмов формирования устойчивости к инсектицидам.

В 2024 году в одном из правительственных зданий в Лондоне были обнаружены постельные клопы, после чего власти решили обработать все государственные офисы в деловом районе Кэнэри-Уорф. Лондонские власти опасались, что постельные клопы могут распространиться по столице после вспышки в Париже. Парижане же сообщали о клопах в кинотеатрах, высокоскоростных поездах TGV, парижском метро и зоне ожидания в аэропорту Руасси – Шарль де Голль.