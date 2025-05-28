Ученые назвали возможных первых вредителей для человечества

Американские ученые предполагают, что постельные клопы могли стать первыми паразитами, тесно связанными с человечеством, и их исследование может лечь в основу моделей, прогнозирующих распространение вредителей и болезней в условиях роста городского населения. Об этом пишет Phys.org.

Команда ученых из Политехнического университета Виржинии сравнила генетически различные линии постельных клопов. Они развивались параллельно после того, как «60 000 лет назад несколько предприимчивых постельных клопов спрыгнули с летучей мыши и прицепились к неандертальцу, вышедшему из пещеры». По мнению исследователей, именно клопы могли стать первыми настоящими городскими вредителями.

«Мы хотели изучить изменения в эффективной численности популяции, то есть количестве размножающихся особей, которые вносят вклад в следующее поколение, поскольку это может рассказать нам о том, что происходило в их прошлом», — пояснила Линдси Майлз, ведущий автор и научный сотрудник кафедры энтомологии.

Исследователи отметили, что изначально в обеих популяциях клопов наблюдалось снижение числа особей, которое согласуется с последним ледниковым периодом, однако линия, связанная с летучими мышами, так и не восстановилась, в отличие от линии, связанной с человечеством.

Восстановление популяции клопов, связанных с людьми, совпадает с переходом людей от кочевого образа жизни к оседлому и появлением первых поселений.

«Это имеет смысл. В пещерах вместе с людьми жили постельные клопы. Когда наши предки вышли из пещер, они забрали с собой часть популяции, поэтому в этой связанной с человеком линии меньше генетического разнообразия», - пояснил Уоррен Бут, доцент кафедры городской энтомологии имени Джозефа Р. и Мэри У. Уилсон.

При этом, по мере того, как численность населения увеличивалась, а города расширялись, численность эффективной популяции постельных клопов росла в геометрической прогрессии.

Исследователи также отметили, что одним из наиболее перспективных направлений изучения постельных клопов является и выяснение механизмов формирования устойчивости к инсектицидам.

В 2024 году в одном из правительственных зданий в Лондоне были обнаружены постельные клопы, после чего власти решили обработать все государственные офисы в деловом районе Кэнэри-Уорф. Лондонские власти опасались, что постельные клопы могут распространиться по столице после вспышки в Париже. Парижане же сообщали о клопах в кинотеатрах, высокоскоростных поездах TGV, парижском метро и зоне ожидания в аэропорту Руасси – Шарль де Голль.