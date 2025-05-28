Ученым удалось продлить жизнь мышей

Ученые из немецкого Института биологии старения Общества Макса Планка протестировали коктейль из препаратов против онкологических заболеваний на мышах и обнаружили, что он продлил длительность их жизни примерно на 30%. Как сообщает Science Alert, животные дольше оставались здоровыми, реже сталкивались с хроническим воспалением и позже начинали болеть раком.

Исследователи использовали рапамицин и траметиниб — оба препарата применяются для лечения различных видов рака. Рапамицин также часто используется для предотвращения отторжения органов и показал себя многообещающим в продлении продолжительности жизни в испытаниях на животных. Траметиниб в исследованиях продемонстрировал возможность увеличивать продолжительность жизни плодовых мушек.

В новом исследовании ученые решили использовать лекарства сперва по отдельности, а после — вместе. Рапамицин продлевал жизнь мышей на 17-18%, траметиниб — на 7-16%, однако их смешение дало гораздо сильный результат — 26-35%. Комбинированное лечение также задержало рост опухолей печени и селезенки у мышей и уменьшило связанное со старением воспаление в мозге, почках, селезенке и мышцах. Животные были более активны в пожилом возрасте по сравнению с контрольными мышами.

«Хотя мы не ожидаем такого же увеличения продолжительности жизни человека, как у мышей, мы надеемся, что исследуемые нами препараты могут помочь людям оставаться здоровыми в пожилом возрасте», — заявила один из старших авторов исследования, генетик Линда Партридж.

Отметим, что при комбинировании препаратов не было выявлено никаких дополнительных побочных эффектов, помимо тех, которые уже известны для каждого из них по отдельности.