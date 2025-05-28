Ученые оспорили теорию о человеческих жертвоприношениях майя

Анализ захоронения майя в Белизе поставил под сомнение теорию о практике человеческих жертвоприношений древней цивилазации, сообщает Phys.org По мнению ученых, древние майя могли просто перевозить с собой кости предков, когда переезжали с места на место.

Исследовательница из Вандербильтского университета (США) Анджелина Локер использовала биоархеологические методы, чтобы определить, могут ли останки вторичного захоронения (300 год до нашей эры - 250 год нашей эры) быть связаны с верованиями о предках, выборе места жительства и правилах переезда.

Могила была обнаружена недалеко от древнего города майя. Чтобы получить информацию о давно умерших местных жителях, Локер проанализировала фрагментированный скелет, который был захоронен вместе с зубами двух других людей.

Очередная находка в руинах цивилизации майя стала загадкой для ученых

Рядом с основным скелетом нашли множество раковин мидий. Это позволило предположить, что человек был уважаем - в его честь устроили пир с морепродуктами. По мнению Локер, зубы, найденные в могиле, могли принадлежать предкам этого человека, а не людям, которых принесли в жертву. Захоронение с останками предков могло быть символом сохранения связи с родом.

Локер провела изотопный анализ останков всех трех человек в захоронении. Результаты показали, что один из них был выращен на местной диете. Зубы двух других людей свидетельствовали, что они росли в других регионах.

Обычно вторичные захоронения черепов, костей рук и зубов рассматривались через призму насилия и жертвоприношений.