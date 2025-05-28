Ученые смоделировали процесс, с которого могла начаться жизнь на Земле

Химики из Университетского колледжа Лондона смоделировали в лаборатории механизм, с помощью которого молекулы РНК могли самопроизвольно реплицироваться на ранней Земле — без участия белков или ферментов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemistry.

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Мир РНК — гипотетический этап возникновения жизни на Земле, когда функцию хранения генетической информации, и катализ химических реакций выполняли ансамбли молекул рибонуклеиновых кислот до появления ДНК и сложных белков. Однако воссоздать естественную репликацию РНК в простых условиях до сих пор не удавалось: ее нити образуют стабильную двойную спираль, которая мешает копированию.

Авторы решили эту проблему, использовав короткие триплетные строительные блоки РНК, которые смогли прикрепляться к цепям РНК и мешали им снова сворачиваться в спираль. Чтобы разъединить цепи, исследователи использовали смену кислотности и нагрев, а затем заморозили раствор. В промежутках между кристаллами льда происходила сборка новых цепей. Повторяющиеся циклы нагревания и замораживания, как показал эксперимент, позволяли процессу идти снова и снова — создавая РНК-длины, способные выполнять биологические функции.

«Жизнь отличается от простой химии тем, что содержит информацию, которая может копироваться и передаваться, — говорит профессор Филипп Холлигер, руководитель проекта. — Репликация — это основа биологии, но до сих пор у нас не было реального понимания, как она могла начаться».

Исследователи отмечают, что условия, при которых происходила репликация в эксперименте, — пресная вода, циклы нагревания и охлаждения, отсутствие соли — вполне могли существовать в мелководных геотермальных прудах древней Земли. Морская вода, напротив, из-за высокого содержания солей препятствует замерзанию и нарушает концентрацию молекул, необходимую для репликации.

Хотя происхождение жизни, вероятно, связано не только с РНК, но и с пептидами, липидами и другими компонентами, результаты этого исследования дают важные подсказки о том, как могла запуститься молекулярная эволюция.