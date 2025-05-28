В Магадане рыбаки нашли внутри камбалы неизвестное науке существо

Рыбаки из Магадана обнаружили внутри камбалы неизвестное науке существо, когда разделывали рыбу. Об этом сообщает Life.

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Ранее в телеграм-канале SHOT писали, что рыбаки выловили из Охотского моря камбалу внутри которой было непонятное жуткое существо.

Морского обитателя передали ученым в Москву. Исследованием займутся ихтиологи кафедры одного из столичных вузов, передают СМИ.

Специалисты рассказали, что подобного они не видели ранее.