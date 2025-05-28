Телескоп James Webb помог решить спор о скорости расширения Вселенной

Ученые из Чикагского университета с помощью космического телескопа James Webb смогли уточнить скорость расширения Вселенной, и новые данные свидетельствуют о том, что стандартная модель верна. Об этом пишет Phys.org.

Издание напомнило, что существует два основных подхода к расчету скорости расширения нашей Вселенной. Первый из них заключается в измерении остаточного света, оставшегося от Большого взрыва (постоянная Хаббла), второй же предполагает измерение того, насколько быстро расширяется Вселенная прямо сейчас.

При этом астрономы сталкивались с несоответствием: измерения скорости расширения различались в зависимости от того, изучали ли раннюю Вселенную или современную эпоху, так как необходимо было учесть космическую пыль, которая затемняет свет между нами и далекими звездами в их родительских галактиках.

Благодаря новейшему телескопу James Webb ученые из Чикагского университета смогли получить более точные данные, позволяющие предположить, что несоответствия, возможно, просто не существует.

«Эти новые данные свидетельствуют о том, что наша стандартная модель Вселенной верна», - заявила профессор Чикагского университета Венди Фридман.

Последние расчеты, включающие данные телескопов «Хаббл» и James Webb, дают значение 70,4 километра в секунду на мегапарсек, плюс-минус 3%. При этом недавние измерения космического микроволнового фона составляют 67,4, плюс-минус 0,7%.

«Используя инфракрасные детекторы телескопа James Webb, мы можем видеть сквозь пыль, которая исторически мешала точному измерению расстояний, что позволяет с гораздо большей точностью определять яркость звезд», - пояснил соавтор работы Барри Мадор из Научного института Карнеги.

Ранее инфракрасный космический телескоп James Webb впервые зарегистрировал процесс выделения углекислого газа на кентавре 29P/Швассмана – Вахмана. Ученые считают, что тот факт, что 29P имеет такие резкие различия в содержании CO и CO2 на своей поверхности, позволяет сделать предположение, что он может состоять из нескольких частей.