Под Рязанью нашли бивень молодого мамонта

Мужчина, ловивший рыбу в реке Оке под Рязанью, обнаружил бивень молодого мамонта весом 6 кг.

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Находку он передал в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, сообщили ТАСС в пресс-службе РИАМЗ.

"27 мая в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник поступило сообщение о случайной находке бивня мамонта на берегу реки Оки напротив села Алеканово Рязанского района", - рассказали в музее, добавив, что обнаруживший бивень Юрий Сташенков проводил сотрудников музея к месту находки, где "в осыпи левого пойменного берега Оки, вероятно, вымытый рекой, он и был обнаружен".

Длина найденного бивня около 1 м, вес - 6 кг. Как предположили эксперты, бивень принадлежал молодому мамонту.

"Мамонт - самое экзотическое животное ледникового периода. Настоящие исполины, мамонты в холке достигали 3,5 м и весили 4-6 тонн. В настоящее время на территории Рязанской области известно более 300 местонахождений костей крупных животных четвертичного периода. И большая их часть представлена именно остатками мамонта, многочисленные стада которых паслись здесь", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время скелет мамонта, смонтированный в 30-е годы XX века из костных остатков нескольких особей вымершего животного, экспонируется в Музейном центре на улице Соборной. Все кости были найдены на территории Рязанской области.

"Например, череп длиной 125 см был поднят со дна реки Оки под г. Спасском, один из массивных бивней обнаружен в с. Никитино", - сообщили в пресс-службе.

Мамонты как биологический вид обитали на Земле в ледниковый период, или поздний плейстоцен, начавшийся около 130 тыс. лет назад. Современные ученые склоняются к версии, что основную роль в вымирании мамонтов сыграло глобальное потепление, сильно изменившее условия обитания животного. Последние популяции вида сохранялись на северо-востоке Сибири и на острове Врангеля в Чукотском море. Окончательно с лица Земли мамонты исчезли 3-4 тыс. лет назад.