Стало известно, что уничтожает спутники Starlink

Солнце негативно влияет на срок эксплуатации телекоммуникационных спутников системы Starlink. Как сообщает New Scientist, ученые из Центра космических полетов Годдарда NASA выяснили, что геомагнитные бури приводят к выходу аппаратов из строя раньше срока.

Сейчас светило проходит 11-летний цикл активности. В конце прошлого года звезда достигла пика активности, который принято называть солнечным максимумом. В это время сильные вспышки на Солнце создают геомагнитные бури, которые нагревают атмосферу планеты и заставляют ее расширяться. В результате спутники сталкиваются с растущим сопротивлением.

Исследователи отметили, что во время солнечного максимума срок службы спутника может сократиться до 10 дней. Этот эффект стал заметен лишь в последнее время — в связи со значительным увеличением космических аппаратов на низкой околоземной орбите. Сейчас там находятся 7 тысяч спутников, большинство из которых принадлежат SpaceX. Компания регулярно доставляет в космос новые аппараты — в общей сложности их число должно превысит 30 тысяч.

При этом еженедельно несколько спутников Starlink сходят с орбиты и падают в атмосферу, где должны полностью сгорать. По мере расширения группировки число подобных сходов будет расти, достигнув ежедневной частоты через несколько лет.

Исследователи считают, что этот эффект может принести пользу операторам крупных спутниковых группировок, поскольку они смогут быстрее убирать с орбиты вышедшие из строя аппараты. Вместе с тем он может усложнить процесс управления спутниками на орбитах ниже 400 км.