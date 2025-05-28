Раскрыта внешность Бетховена спустя почти 200 лет после его смерти

Теперь, слушая «Лунную сонату» или знаменитую «Девятую симфонию» Людвига ван Бетховена, каждый из нас сможет представить, как выглядел автор этих и десятка других классических композиций. Истинное лицо Бетховена было раскрыто почти через 200 лет после его смерти. И, признают учёные и наблюдатели, выглядело оно действительно устрашающе.

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Несмотря на статус одного из величайших композиторов в истории, Бетховен также запомнился своим угрюмым нравом и неопрятной внешностью. Как написал в своём блоге британский композитор Марк Вигглсворт, «он действительно был раздражительным, неопрятным, неуклюжим, грубым и человеконенавистническим».

Эта репутация часто отражается в портретах великого композитора, на которых он всегда изображён как неулыбчивый человек с ледяным взглядом.

Теперь научная реконструкция его лица показала, как он выглядел на самом деле, – и, похоже, он действительно выглядел таким, как на портретах

Ведущий автор нового исследования Цицерон Мораес завершил первую в истории реконструкцию внешности композитора на основе его черепа. Даже для Мораеса лицо Бетховена показалось несколько пугающим.

Для завершения работы Мораес использовал исторические фотографии черепа музыканта, предоставленные Домом Бетховена в немецком Бонне.

Наряду со снимками, сделанными Иоганном Баттой Роттмайером в 1863 году, он использовал данные измерений, собранные в 1888 году. Сначала были созданы двухмерные контуры – фронтальные и боковые – по фотографиям черепа.

Затем череп был смоделирован в 3D с использованием виртуальной томографии донора, скорректированную в соответствии с пропорциями фотографий.

Вслед за этим Мораес добавил маркеры толщины мягких тканей, основанные на данных, полученных от ныне живущих европейцев, спроецировал нос и профиль лица.

Завершив создание объективного лица, Цицерон Мораес добавил субъективные черты, такие как одежда и волосы, используя в качестве ориентира знаменитый портрет Бетховена, написанный в 1820 году Йозефом Карлом Штилером.

Наконец, некоторые мелкие детали были улучшены с помощью искусственного интеллекта.

Сам череп находится не в идеальном состоянии из-за надрезов, сделанных после смерти Бетховена в 1827 году, и реконструкция основана только на двух проекциях – фронтальной и боковой.

Однако Мораес отметил, что это также «весьма совместимо» со слепком, сделанным с лица композитора ещё при его жизни.

В своей публикации в блоге Вигглсворт утверждал: несмотря на свою репутацию, Бетховен мог быть «остроумным, заботливым, озорным, щедрым и добрым». По его мнению, именно потеря слуха сделала его «нетерпеливым, нетерпимым и вспыльчивым человеком, за что, вопреки своей натуре, он и приобрел дурную славу».

Кстати, об этом говорили и современники композитора. Один из них утверждал, что с годами Бетховена одолевала глухота, и отрицательные стороны его личности вышли на первый план.