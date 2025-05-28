Раскрыта внешность Бетховена спустя почти 200 лет после его смерти

«Устрашающе»: раскрыто истинное лицо Бетховена спустя почти 200 лет после его смерти
Теперь, слушая «Лунную сонату» или знаменитую «Девятую симфонию» Людвига ван Бетховена, каждый из нас сможет представить, как выглядел автор этих и десятка других классических композиций. Истинное лицо Бетховена было раскрыто почти через 200 лет после его смерти. И, признают учёные и наблюдатели, выглядело оно действительно устрашающе.
Несмотря на статус одного из величайших композиторов в истории, Бетховен также запомнился своим угрюмым нравом и неопрятной внешностью. Как написал в своём блоге британский композитор Марк Вигглсворт, «он действительно был раздражительным, неопрятным, неуклюжим, грубым и человеконенавистническим».
Эта репутация часто отражается в портретах великого композитора, на которых он всегда изображён как неулыбчивый человек с ледяным взглядом.
Теперь научная реконструкция его лица показала, как он выглядел на самом деле, – и, похоже, он действительно выглядел таким, как на портретах
Ведущий автор нового исследования Цицерон Мораес завершил первую в истории реконструкцию внешности композитора на основе его черепа. Даже для Мораеса лицо Бетховена показалось несколько пугающим.
Для завершения работы Мораес использовал исторические фотографии черепа музыканта, предоставленные Домом Бетховена в немецком Бонне.
Наряду со снимками, сделанными Иоганном Баттой Роттмайером в 1863 году, он использовал данные измерений, собранные в 1888 году. Сначала были созданы двухмерные контуры – фронтальные и боковые – по фотографиям черепа.
Затем череп был смоделирован в 3D с использованием виртуальной томографии донора, скорректированную в соответствии с пропорциями фотографий.
Вслед за этим Мораес добавил маркеры толщины мягких тканей, основанные на данных, полученных от ныне живущих европейцев, спроецировал нос и профиль лица.
Завершив создание объективного лица, Цицерон Мораес добавил субъективные черты, такие как одежда и волосы, используя в качестве ориентира знаменитый портрет Бетховена, написанный в 1820 году Йозефом Карлом Штилером.
Наконец, некоторые мелкие детали были улучшены с помощью искусственного интеллекта.
Сам череп находится не в идеальном состоянии из-за надрезов, сделанных после смерти Бетховена в 1827 году, и реконструкция основана только на двух проекциях – фронтальной и боковой.
Однако Мораес отметил, что это также «весьма совместимо» со слепком, сделанным с лица композитора ещё при его жизни.
В своей публикации в блоге Вигглсворт утверждал: несмотря на свою репутацию, Бетховен мог быть «остроумным, заботливым, озорным, щедрым и добрым». По его мнению, именно потеря слуха сделала его «нетерпеливым, нетерпимым и вспыльчивым человеком, за что, вопреки своей натуре, он и приобрел дурную славу».
Кстати, об этом говорили и современники композитора. Один из них утверждал, что с годами Бетховена одолевала глухота, и отрицательные стороны его личности вышли на первый план.