В пещере нашли животное, которое не видели 150 лет

Это была находка, которая шокировала даже бывалых исследователей. Спелеологи обнаружили огромного синего краба в пещере в Индии. Это первый случай обнаружения в регионе вида, находящегося под угрозой исчезновения, за 150 лет. Находка была задокументирована в журнале Journal of Threatened Taxa от 26 мая.

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Все было как всегда: ученые исследовали «небольшую пещеру» на острове Кар-Никобар – самом северном острове Никобарского архипелага у восточного побережья субконтинента – когда они случайно наткнулись на серо-голубое существо, спрятавшееся в одной из расщелин, сообщает Miami Herald.

Обнаруженное ракообразное существо оказалось представителем вида так называемых пальмовых воров – крупнейшие в мире наземные членистоногие, способные вырастать до почти 1 метра в длину и достигать максимального веса в 5 килограммов.

Этот конкретный экземпляр (самец) был всего около 13 сантиметров в длину и весил около 1,18 килограмма.

Этот вид часто называют еще кокосовым крабом из-за его привычки разрывать твердую оболочку плодов своими клешнями, похожими на щипцы для орехов, силу которых сравнивают с укусом льва.

Хотя этот ракообразный, питающийся кокосами, широко распространён по всему Индо-Тихоокеанскому региону, он оказался на грани исчезновения из-за разрушения среды обитания и деятельности человека, а также стихийных бедствий.

После того, как цунами 2004 года разрушило экосистемы Андаманского и Никобарского архипелага, учёные отправились в этот регион, чтобы посмотреть, какие виды там выжили.

Они обнаружили кокосовых крабов на нескольких островах, но не на острове Кар-Никобар. Эта последняя находка стала первым подтверждённым случаем обнаружения этого беспозвоночного на острове с 1874 года.

Учёные полагают, что экземпляр мог быть привлечён в этот район обилием кокосов и человеческим мусором. Последнее, правда, может представлять опасность, поскольку «крабы могут запутаться в мусоре или проглотить вредные материалы».

На Южном полюсе нашли уникальное древнее существо

Обнаружение пальмовых воров представляет собой сложную задачу из-за их ночного образа жизни и плохо изученных привычек. Исследователи подтверждают, что случайные наблюдения дают ценную информацию о присутствии вида, его поведении или предпочтениях в отношении среды обитания, которые в противном случае могли бы остаться незадокументированными.

Так, например, чуть ранее ученым удалось выяснить, что в момент спаривания кокосовые крабы общаются друг с другом на каждом этапе процесса, издавая похожие на постукивания звуки.

Более того, ракообразные могут издавать похожие на стон звуки, благодаря специальным придаткам (скафогнатитам), которые втягивают воздух в легкие. Придатки хлопают по твердым пластинам в жаберных каналах крабов, создавая звук. Согласно исследованию, частота вибраций позволяет крабу производить различные звуки на разных скоростях.