Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов выразил поддержку команде SpaceX после потери корабля Starship, пожелав удачи создателям проекта в последующих испытаниях.

«В этот раз у компании SpaceX получилось не всё, что было изначально запланировано, однако это космос, и его покорение — всегда сложнейшая миссия, требующая самых высоких технологий и компетенций», — приводит его слова пресс-служба госкорпорации.

Как заметил Баканов, общая цель у проектов SpaceX и «Роскосмоса» — исследование дальнего космоса. Всем странам, по его словам, рано или поздно придётся объединить свои усилия ради обеспечения мультипланетности для цивилизации.

Ранее стало известно, что девятый запуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.