Ученые обнаружили 5000-летний хлеб

В Турции обнаружили хлеб, возраст которого составляет пять тысяч лет. Об этом сообщает Le Figaro.

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Сейчас по древнему рецепту выпекаются свежие буханки. Данную находку обнаружили во время раскопок возле города Эскишехир, который расположен в центральной части страны.

Исследователи отметили, что хлеб был частично съеден задолго до того, как его сожгли и захоронили при строительстве нового здания. По их мнению, это может быть связано с каким-то ритуалом, символизирующим изобилие.

Это самый древний из найденных хлебов, который сохранился почти полностью, сообщил Мурат Тюркте, археолог и руководитель раскопок.

После того как хлеб был найден, ученые тщательно его изучили. Они выяснили, что он был сделан из грубо перемолотой муки одного из древних видов пшеницы, а также из чечевичной муки и листьев неизвестного растения, которые, вероятно, использовались в качестве закваски.

Чтобы возродить рецепт, администрация города Эскишехир, муниципалитет и пекарня Halk Ekmek объединили усилия и начали выпекать хлеб, похожий на традиционный. Для этого они использовали особый сорт пшеницы Kavilca, а также чечевицу и булгур — ингредиенты, которые были популярны в древности.

Хлеб, который выпекается вручную, пользуется большим спросом у жителей города и туристов. Его стоимость составляет примерно 50 турецких лир. Хлеб быстро раскупают, так как он вызывает интерес у местных жителей и гостей города. Мэр Айше Юнлюче подчеркнула значимость этого открытия не только с исторической, но и с практической точки зрения. Регион страдает от засух, поэтому использование древних сортов пшеницы, которые устойчивы к засухе, может быть полезным для современного сельского хозяйства.