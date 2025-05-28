Ученые обнаружили 5000-летний хлеб
В Турции обнаружили хлеб, возраст которого составляет пять тысяч лет. Об этом сообщает Le Figaro.
Сейчас по древнему рецепту выпекаются свежие буханки. Данную находку обнаружили во время раскопок возле города Эскишехир, который расположен в центральной части страны.
Исследователи отметили, что хлеб был частично съеден задолго до того, как его сожгли и захоронили при строительстве нового здания. По их мнению, это может быть связано с каким-то ритуалом, символизирующим изобилие.
Это самый древний из найденных хлебов, который сохранился почти полностью, сообщил Мурат Тюркте, археолог и руководитель раскопок.
После того как хлеб был найден, ученые тщательно его изучили. Они выяснили, что он был сделан из грубо перемолотой муки одного из древних видов пшеницы, а также из чечевичной муки и листьев неизвестного растения, которые, вероятно, использовались в качестве закваски.
Чтобы возродить рецепт, администрация города Эскишехир, муниципалитет и пекарня Halk Ekmek объединили усилия и начали выпекать хлеб, похожий на традиционный. Для этого они использовали особый сорт пшеницы Kavilca, а также чечевицу и булгур — ингредиенты, которые были популярны в древности.
Хлеб, который выпекается вручную, пользуется большим спросом у жителей города и туристов. Его стоимость составляет примерно 50 турецких лир. Хлеб быстро раскупают, так как он вызывает интерес у местных жителей и гостей города. Мэр Айше Юнлюче подчеркнула значимость этого открытия не только с исторической, но и с практической точки зрения. Регион страдает от засух, поэтому использование древних сортов пшеницы, которые устойчивы к засухе, может быть полезным для современного сельского хозяйства.