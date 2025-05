Samsung представила One UI 8 на базе Android 16

Samsung официально представила бета-версию One UI 8, основанную на операционной системе Android 16. Тестовая версия уже доступна для ограниченного числа смартфонов Galaxy в ряде ключевых регионов, включая Германию, Южную Корею, Великобританию и США, сообщает SamMobile.

© Samsung

Отмечается, что за счет более раннего запуска One UI 8 южнокорейский производитель рассчитывает компенсировать задержки с релизом предыдущей версии прошивки, One UI 7. Ожидается, что стабильная версия One UI 8 появится с выходом новых складных флагманов Samsung Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7.

На текущем этапе участие в программе тестирования доступно владельцам Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. В дальнейшем список совместимых устройств может быть расширен, однако Samsung его пока не представила.

Для участия в бета-тестировании пользователям необходимо установить приложение Samsung Members и авторизоваться в нем под своим аккаунтом. Samsung планирует выпустить от четырех до шести бета-версий перед тем, как представить стабильную сборку. Все совместимые смартфоны и планшеты Galaxy, согласно заявлению Samsung, получат финальное обновление до конца текущего года.