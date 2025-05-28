Пользователей 12 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco предупредили об опасности

Xiaomi официально прекратила программную поддержку сразу 12 популярных моделей смартфонов. Соответствующее уведомление опубликовано в разделе безопасности на официальном сайте Xiaomi Security Center, сообщает ITHome.

Согласно заявлению, указанные устройства больше не будут получать обновления Android, а также патчи безопасности. Это означает окончание жизненного цикла программного обеспечения для 12 моделей, среди которых Xiaomi Civi 1S, Mi 11i, 11 Ultra, 11X Pro, Redmi 10 (2022), K40 Pro, K40 Pro+, K50, K50 Pro, Note 11 Pro, Poco M4 Pro 5G и F4 GT.

Прекращение поддержки обусловлено стандартной политикой жизненного цикла продуктов компании, согласно которой обновления программного обеспечения предоставляются в течение ограниченного периода после выхода устройства на рынок. Выходящие с 2024 года устройства предлагают уже более длительную поддержку, вплоть до 6 лет для флагманов.

Пользователям перечисленных моделей Xiaomi, Redmi и Poco рекомендуется рассмотреть возможность перехода на актуальные устройства, которые продолжают получать регулярные обновления операционной системы и систем безопасности. В противном случае существует риск уязвимости данных устройств к кибератакам, связанным с использованием известных уязвимостей.