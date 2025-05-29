Минцифры прорабатывает интеграцию «Госуслуг» с мессенджером Max

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство прорабатывает интеграцию портала «Госуслуги» с мессенджером Max.
Его слова приводит ТАСС.
«Думаем. Мы прорабатываем такую возможность», — сказал Шадаев на Tadviser Summit.
Он добавил, что рассматривалась интеграция портала госуслуг с Telegram, однако впоследствии было принято решение отказаться от нее.
Кроме того, министр назвал идеальным вариантом оказание госуслуг в каналах и сферах, в которых присутствуют пользователи. По его словам, такой вариант только обсуждается.
Накануне Шадаев заявил, что Минцифры рассматривает вариант замены СМС с кодом для смены пароля на «Госуслугах» другими способами, в том числе через многофункциональные центры (МФЦ).
27 мая президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» отметил, что Российская Федерация обгоняет другие страны по уровню цифровизации госуслуг.