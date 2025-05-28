В США приняли закон, который лично пытался отменить глава Apple

В Техасе был принят закон, известный как «Закон об ответственности магазинов приложений» или «Закон об App Store», несмотря на активную лоббистскую кампанию, включавшую личное обращение генерального директора Apple Тима Кука к губернатору Техаса Грегу Эбботту с просьбой наложить вето на законопроект. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Теперь такие компании, как Apple и Google, должны к 1 января 2026 года (в этот день закон вступит в силу) внедрить изменения для проверки возраста всех пользователей магазинов приложений. Также в сторах должен появиться механизм получения согласия родителей перед загрузкой большинства приложений или совершением внутриигровых покупок несовершеннолетними.

«Этот закон отражает аналогичное законодательство, уже действующее в Юте, и представляет собой растущую тенденцию усилий на уровне штатов по регулированию доступа детей к онлайн-сервисам», – пишет 9to5Mac.

Законопроект был настолько значимым, что Тим Кук лично пытался его остановить. Apple выразила обеспокоенность тем, что, хотя компания поддерживает усилия по обеспечению безопасности детей в интернете, данный закон может нанести больше вреда, чем пользы. Apple считает, что существуют более эффективные предложения по обеспечению безопасности детей, которые не требуют от миллионов людей раскрытия их личных данных.