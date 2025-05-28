В неизученных глубинах Тихого океана обнаружили уникальный организм

Океанологи нашли ранее неизученных морских созданий во время исследования побережья Центральной Америки.

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Новая экосистема была выявлена в вулканических пустотах под гидротермальными выходами подводного вулкана. Морских обитателей удалось увидеть после того, как подводный аппарат ROV SuBastian приподнял фрагмент вулканической коры.

Исследователи морских глубин обнаружили червей, моллюсков и бактерий, населяющих целую сеть подводных пещер. Температура воды достигала 25 градусов по Цельсию.

Среди находок привлек внимание необычный организм, вызвавший интерес ученых. Установлено, что обнаруженное существо является полихетой — многощетинковым червем.

Данный вид стал предметом оживленных дискуссий как в научной среде, так и в интернет-сообществах благодаря своим удивительным сияющим щетинкам, мерцающим под лучами света. Эти щетинки состоят из белковых соединений, придающих червю эффектный переливающийся облик. Полихеты играют ключевую роль в морских экосистемах, выполняя множество жизненно важных функций.

Открытие произошло у побережья Чили, где континентальный шельф круто обрывается в глубоководные зоны океана. Полученные сведения свидетельствуют, что морские организмы обитают как на поверхности морского дна, так и под ним. Ранее ученым не доводилось обнаруживать живых существ под вулканическими гидротермальными источниками.