Минцифры рассмотрит отказ от СМС при смене пароля на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает заменить способ получения кода по СМС на иные варианты для того, чтобы изменить пароль на портале "Госуслуги". Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике, передает ТАСС.

Министр объяснил, что данная мера необходима для борьбы с мошенниками. Ведомство изучает возможность смены пароля на портале через МФЦ, банковские и иные доверенные приложения, а также с помощью биометрии.

"Распространившаяся в Сети информация о том, что для доступа к "Госуслугам" будет обязательна регистрация биометрии в Единой биометрической системе – фейк. Таких планов у министерства нет", – добавили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме, в рамках которой аферисты используют телеграм-боты для похищения паролей жертв от аккаунтов на портале "Госуслуги".

В МВД сообщили, что смысл заключается в том, что гражданин пишет в боте пароль из СМС, предоставляя аферистам доступ к "Госуслугам". В дальнейшем злоумышленники используют схему с "безопасным" счетом и якобы спасением денег.

Специалисты постоянно блокируют подобные боты, но мошенники создают новые.