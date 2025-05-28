Как и для чего смартфоны следят за пользователями

Гаджеты знают о своих владельцах практически все, а процесс сбора информации осуществляется несколькими способами, рассказала «Известиям» независимый эксперт Ольга Свиридова.

В первую очередь данные собираются через мобильные приложения: соцсети, игры и другие сервисы. Эти программы знают, какая у пользователя модель телефона, какой там уровень заряда или яркости, подключен ли он к Wi-Fi и так далее. Эти данные позволяют собрать идентификатор устройства, на основе которого выстраивается персонализированная реклама. Огромный пласт данных, определяющий пользователя как конкретного человека, собирает любая, даже самая простая игра, подчеркнула Свиридова.

Компании также получают данные с помощью cookie-файлов в браузере. Они позволяют узнать историю посещения пользователем разных страниц в интернете, определить его интересы и составить поведенческий портрет. Большинство браузеров сейчас защищают от передачи cookie-файлов, но появились технологии, которые позволяют сделать слепок браузера — он может сказать о человеке куда больше, чем cookie, отметила эксперт. Благодаря собранным данным можно прогнозировать, что понравится человеку и другим людям с теми же приложениями и интересами.

Третьим популярным способом отслеживания Свиридова назвала Wi-Fi . Включенный Wi-Fi раскрывает геопозицию, которую можно соотнести с геопозицией другого человека и понять, что они проводят время вместе и состоят в каких-либо отношениях. А через окружение человека его можно отследить с помощью отметок в социальных сетях, пересланных ссылок и фотографиях. По словам эксперта, это дает предположить, что реклама, заинтересовавшая кого-то из окружения пользователя, понравится и ему самому.

Защититься от слежки можно с настройками конфиденциальности, сообщила Свиридова. Там можно запретить приложениям собирать геолокацию, доступ к фото и другой информации. Можно защититься и от отслеживания с помощью Wi-Fi — для этого и на Android, и на iOS можно установить частный MAC-адрес.