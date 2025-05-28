iPhone 17 Air получит алюминиевый корпус и современный аккумулятор

Вес сверхтонкого iPhone 17 Air составит около 146 граммов. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Majin Bu.

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Согласно источнику, ключевым фактором снижения веса станет отказ от титановой рамки в пользу авиационного алюминия, который значительно легче. Так, вес алюминиевого шасси оценивается в 25–30 г, OLED-дисплея — около 35 г, задней стеклянной панели — 15 г, аккумулятора — 35 г, камеры — 5–7 г, материнской платы — 10–12 г, тогда как остальные компоненты, включая MagSafe-модуль, будут весить еще около 10–12 г.

Также инсайдер заявил, что iPhone 17 Air получит кремний-углеродную батарею. Хотя точная емкость пока неизвестна, большинство источников сходятся на диапазоне 2 800–2 900 мАч. Такое ограничение позволит Apple достичь толщины корпуса 5,5 мм, что делает смартфон самым тонким в своем классе.

При этом Apple, по слухам, рассматривает возможность выпуска фирменного чехла-павербанка с дополнительной батареей.

По слухам, iPhone 17 Air получит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чип Apple A19 и 8 ГБ оперативной памяти. На задней панели разместится одна камера на 48 Мп, а спереди — селфи-камера на 24 Мп. Устройство будет оснащено Dynamic Island с Face ID, беспроводной зарядкой и поддержкой только eSIM.