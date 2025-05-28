«Шокирует»: озвучен удушающий прогноз рекордной жары в ближайшие пять лет

Согласно новому отчету Всемирной метеорологической организации (ВМО), вероятность того, что глобальные температуры в ближайшие пять лет побьют по крайней мере один годовой рекорд жары, составляет 80%, что повысит риск экстремальных засух, наводнений и лесных пожаров.

Впервые полученные данные также указывают на небольшую вероятность того, что до 2030 года в мире может наступить год, который будет на 2 градуса жарче, чем в доиндустриальную эпоху, и эту возможность ученые назвали “шокирующей”.

В последнем среднесрочном обзоре глобального климата, опубликованном после 10 самых жарких лет за всю историю наблюдений, подчеркивается растущая угроза здоровью людей, национальной экономике и природным ландшафтам, если люди не прекратят сжигать нефть, газ, уголь и деревья.

В обновленном отчете, в котором обобщены краткосрочные метеорологические наблюдения и долгосрочные климатические прогнозы, говорится, что существует 70%-ная вероятность того, что среднее пятилетнее потепление в 2025-2029 годах будет более чем на 1,5°C выше доиндустриального уровня.

Это, пишет The Guardian, поставило бы мир в опасной близости от достижения самой амбициозной цели Парижского соглашения - международного договора об изменении климата, хотя эта цель рассчитана в среднем на 20 лет.

В докладе также сообщалось о 86%-ной вероятности того, что 1,5 С будет принят по крайней мере в течение одного из следующих пяти лет, по сравнению с 40% в отчете за 2020 год.

В 2024 году впервые был превышен годовой порог в 1,5 градуса – результат, который считался маловероятным ни в одном из пятилетних прогнозов до 2014 года. Прошлый год был самым жарким за 175-летнюю историю наблюдений.

Подчеркивая, насколько быстро происходит потепление в мире, в последнем обновлении, составленном 220 участниками ансамбля на основе моделей, предоставленных 15 различными институтами, включая Метеорологическое бюро Великобритании, Суперкомпьютерный центр Барселоны, Канадский центр моделирования и анализа климата и Deutscher Wetterdienst, даже 2C теперь фигурирует как статистическая возможность.

Вероятность нагрева воздуха на 2°C до 2030 года невелика – около 1% – и потребует сочетания множества факторов потепления, таких как сильное Эль-Ниньо и положительное колебание климата в Арктике, но ранее считалось, что это невозможно в течение пяти лет, напоминает The Guardian.

“Шокирует тот факт, что 2°С является вероятным, - комментирует Адам Скейф из Метеорологического бюро, которое играло ведущую роль в сборе данных. – В ближайшие пять лет этот показатель составит всего 1%, но вероятность будет увеличиваться по мере потепления климата”.

Последствия будут неодинаковыми, отмечает The Guardian. По прогнозам, зимы в Арктике будут прогреваться в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по миру, отчасти из-за таяния морского льда, а это означает, что снег выпадает непосредственно в океан, а не образует слой на поверхности, который отражает солнечное тепло обратно в космос. По прогнозам, тропические леса Амазонки еще больше пострадают от засухи, в то время как в Южной Азии, Сахеле и Северной Европе, включая Великобританию, выпадет больше осадков.

Леон Хермансон из Метеорологического бюро, возглавлявший подготовку отчета, сказал, что 2025 год, вероятно, станет одним из трех самых теплых за всю историю наблюдений.

Крис Хьюитт, директор климатического обслуживания ВМО, описал “тревожную картину” в отношении периодов сильной жары и здоровья людей. Однако, по его словам, еще не поздно ограничить потепление, если сократить выбросы ископаемого топлива.