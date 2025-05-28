Telegram-каналы начали попадать в топ поисковой выдачи «Яндекса»

По данным исследования Seowork, Telegram-каналы всё активнее индексируются поисковыми системами — преимущественно «Яндексом». Если в начале 2024 года число показов ссылок на Telegram составляло около 1,7 тысяч, то к декабрю оно выросло до 3,7 тысяч. 90% всех показов сегодня приходится на «Яндекс», и лишь 10% — на Google, пишет «Коммерсантъ».

Наиболее часто каналы появляются в поиске по транзакционным запросам (например, «купить курс астрологии»), число которых превысило 7,6 млн за 2024 год. Навигационные запросы (поиск конкретных брендов или компаний) заняли второе место — 2,2 млн.

Аналитики отмечают: Telegram всё чаще рассматривается как источник релевантного контента, а значит — может быть использован бизнесом для привлечения трафика через обычную поисковую выдачу, без платной рекламы. По данным «Яндекса», в 2025 году пользователи ежедневно совершают более 3 млн переходов в Telegram из поиска, причём в 70% случаев — на конкретные посты.

Возможность монетизации Telegram-каналов через рекламную сеть Яндекса (РСЯ) также сохраняется, но она остаётся платной.

По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», Telegram уже стал полноценной частью SEO-стратегий: «Эффект есть, и он заметно сильнее, чем год назад», — отмечает совладелец digital-агентства «Медиасфера» Тимур Угулава.