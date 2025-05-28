Telegram готовит масштабное обновление мессенджера

Мессенджер Telegram готовится к масштабному обновлению, в рамках которого пользователям станут доступны расширенные инструменты управления контентом и улучшенные механизмы взаимодействия с аудиторией. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

Одно из ключевых нововведений мессенджера — возможность редактировать голосовые сообщения перед отправкой. Функция активируется свайпом вверх во время записи и нажатием на кнопку «Пауза» позволяет приостановить запись для ее прослушивания и обрезки.

Также в Android-версии появится интерфейс для управления предложенными сообщениями владельцам каналов — аналогичный уже представленному в macOS. Администраторы смогут не только модерировать «предложку», но также отслеживать, было ли сообщение просмотрено, и общаться таким образом с подписчиками.

Дополнительно мессенджер внедрит опцию выбора качества изображений перед отправкой. Пользователи смогут выбрать между стандартным (SD) и высоким (HD) качеством.

Как отмечает «Код Дурова», эти нововведения уже добавлены в бета-версию Telegram для Android, однако точные сроки внедрения описанных функций в стабильную версию мессенджера пока не раскрываются.