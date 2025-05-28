Начались продажи российского смартфона с поддержкой Android и Linux

Российские компании «Ред софт» и «ТП Лабс» объявили о старте розничных продаж смартфона AQPhone M11 под управлением мобильной операционной системы «Ред ОС М». Устройство предлагает высокий уровень безопасности и поддерживает запуск Android- и Linux-приложений, сообщает iXBT.

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AQPhone M11 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей, бюджетным MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной и постоянной памяти на 64 ГБ, которую можно расширить за счет карты памяти объемом до 1 ТБ.

Основная камера получила датчик с разрешением 16-мегапиксельной, тогда как селфи-камера представлена датчиком на 8 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку через USB-C и беспроводную.

Отмечается, что разработка устройства и сборка осуществляются под контролем российских специалистов, а операционная система «Ред ОС М», основанная на проекте Android Open Source Project (AOSP), включает компоненты, скомпилированные на российских серверах, и внесена в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

Платформа поддерживает два режима работы — мобильный и десктопный. В последнем режиме возможна работа с Linux-приложениями при подключении внешних периферийных устройств. Смартфон поставляется с предустановленным ПО и адаптирован для работы с российскими облачными и корпоративными сервисами. Разработчики локализовали ключевые компоненты системы, включая WebView, NTP и DNS.

В России AQPhone M11 доступен по цене в 18990 руб.