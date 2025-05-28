Загадки могильника Дальний: что обнаружили исследователи?

Ученые ИА РАН исследовали археологические находки из могильника Дальний у хутора Выдрин в Курской области, где захоронена свита высокопоставленного варвара. Это позволило уточнить, что в эпоху Великого переселения народов отношения между племенами были сложнее, чем считалось ранее, передает РИА Новости.

Черняховская культура существовала на территории Молдавии, России, Румынии и Украины в III–IV веках. Она создала протогосударственное образование от Прикарпатья до Днепра, но после падения Римской империи ее носители растворились в других народах.

Черняховцы создавали большие поселения с высокотехнологичными ремесленными центрами, использовали гончарный круг, плужное земледелие и были искусными ювелирами. Они активно торговали с Римом, о чем свидетельствуют находки стеклянных кубков и импортных украшений.

Могильники черняховцев не имели насыпей, поэтому их поиск ведется с использованием радаров и магнитов. В Выдрине обнаружено 20 погребений, включая захоронения женщины с магическими артефактами и гиганта с боевым снаряжением.

Исследования позволили реконструировать внешность черняховцев и установить их связь с кочевой культурой. Однако происхождение и наследие этой загадочной культуры остаются неясными.

Работы на памятнике приостановлены из-за событий вокруг Суджи. Дальнейшие исследования помогут уточнить историю черняховцев.

Ранее ученым ЧелГУ удалось исследовать древние украшения и керамические формы эпохи бронзы, которые были найдены в Урало-Казахстанских степях.