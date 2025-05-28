Кошки обнюхивают незнакомцев правой ноздрей

Японские ученые провели эксперимент и предложили 30 кошкам понюхать образцы запахов от их хозяев и незнакомцев. Оказалось, что животные могут различать знакомых и чужих людей. При этом на изучение нового запаха они тратят больше времени, чем обычно, и делают это сначала правой ноздрей, и только затем левой. В будущем авторы планируют выяснить, способны ли кошки опознавать конкретных знакомых людей. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

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Обоняние — одна из важнейших сенсорных способностей кошек. С помощью носа они ориентируются в мире, распознают запахи других особей и общаются с ними. Однако до сих пор было неизвестно, используют ли кошки обоняние для взаимодействия с людьми.

Японские ученые решили это выяснить. Они пригласили тридцать владельцев кошек и собрали у них образцы запаха под мышкой, за ухом и между пальцами ног. Затем исследователи запечатали образцы в пластиковые пробирки и предложили их понюхать кошкам — вместе с пробирками от незнакомцев и контрольным образцом без запаха. Хозяева также заполнили анкету, где оценили характер своей кошки и отношения с ней.

Во время эксперимента команда заметила, что животные тратят больше времени на то, чтобы понюхать незнакомца — они замечают разницу и интересуются новым запахом дольше. Ученые обнаружили, что сначала кошки используют правую ноздрю, а потом, когда начинают лучше ориентироваться в запахе, переключаются на левую. Иногда после того, как кошки нюхали пробирку, они терлись о нее мордой и таким образом оставляли свой запах на образце.

Сопоставив анкеты владельцев с результатами эксперимента, ученые выяснили, что спокойные коты нюхали пробирки менее внимательно, чем тревожные — те осматривали каждый образец по очереди. У самок команда не обнаружила такой зависимости, как и связи между поведением животных и качеством их отношений с хозяином.

Исследование показало, что домашние питомцы могут различать знакомых и чужих людей по их запаху, а открытие того, что кошки предпочитают изучать новые запахи правой ноздрей, говорит об умении использовать разные полушария мозга для разных задач. Ранее этот феномен был замечен и у других животных, в том числе собак, рыб и птиц. В будущем ученые планируют выяснить, могут ли кошки идентифицировать конкретных людей, опираясь только на их запах.