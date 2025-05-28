В Роскачестве объяснили порядок действий в случае потери телефона

В случае утери или кражи мобильного телефона необходимо действовать оперативно, чтобы были шансы вернуть устройство и предотвратить несанкционированный доступ к персональной информации.

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Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Первое, что необходимо понять: время — ваш самый коварный враг. Чем раньше вы начнете действовать, тем больше шансов обнаружить пропажу или защитить свои данные. Вместо того чтобы судорожно вспоминать, где вы в последний раз видели свой телефон, нужно сосредоточиться на четком плане действий, который поможет минимизировать ущерб и увеличить шансы на благополучный исход», — заявил эксперт.

На первом этапе рекомендуется исключить простую потерю. Кузьменко советует позвонить на свой номер — телефон может находиться поблизости. В случае отсутствия ответа следует воспользоваться функцией удаленного поиска.

Смартфоны под управлением Android можно отследить через сервис Google Find My Device. Владельцы iPhone могут воспользоваться приложением «Локатор» или сервисом iCloud. Эти инструменты позволяют узнать текущее местоположение устройства при условии, что оно включено и подключено к сети.

Если есть основания полагать, что смартфон попал в руки злоумышленников, следует немедленно удалить данные через соответствующий онлайн-сервис — как Google, так и Apple предоставляют такую возможность.

Также крайне важно сменить пароли от ключевых сервисов, включая электронную почту, банковские приложения и социальные сети. Начинать следует с тех аккаунтов, которые содержат конфиденциальную информацию или могут быть использованы для восстановления доступа к другим платформам.

Названа безопасная суточная норма использования смартфона

Следующим шагом является блокировка SIM-карты. Это предотвратит возможность совершения звонков, отправки сообщений и получения кодов двухфакторной аутентификации с утерянного номера. Не менее важно предупредить родственников, друзей и коллег, чтобы снизить риск возможного мошенничества от имени владельца устройства.

Затем нужно написать заявление в полицию о краже. В рамках расследования правоохранительные органы могут использовать технические средства для определения местоположения телефона по сигналу сотовой сети. Кроме того, соответствующий документ может потребоваться при оспаривании несанкционированных транзакций.

По словам Кузьменко, наличие сложного пароля не значит, что нечего бояться и телефон вернут. Он подчеркнул, что даже сложный пароль блокировки и двухфакторная аутентификация — важные, но недостаточные меры, которые лишь повышают сложность взлома, но не гарантируют абсолютную защиту личных данных и платежных приложений. В этой связи четкий план действий после потери устройства является ключевым элементом цифровой безопасности.

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