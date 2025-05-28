App Store в 2024 году защитил пользователей от мошенников на $2 млрд

Apple опубликовала отчет о борьбе с мошенничеством в App Store и заявила, что только в 2024 году предотвратила мошеннические транзакции на сумму более $2 млрд.

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С 2019 года совокупная сумма достигла $9 млрд — и это лишь верхушка айсберга, по версии компании. В 2024 году Apple удалила более 146 000 аккаунтов разработчиков из-за подозрений в мошенничестве и отклонила еще 139 000 регистраций.

Также было заблокировано 711 млн попыток создать вредоносные аккаунты пользователей.

Сторонние магазины приложений, где чаще встречаются поддельные и вредоносные программы, тоже попали под удар: Apple предотвратила загрузку более 10 000 приложений на таких площадках, включая пиратские копии, порнографию и казино.

За последний месяц компания пресекла почти 4,6 млн попыток установить приложения из серых источников. Также в отчете упомянуты усилия по борьбе с фальшивыми отзывами, поддельными рейтингами и нелегальными платежными операциями.