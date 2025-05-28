В центре Москвы обнаружили набор мастерицы XVII века

Коллекцию предметов женского рукоделия, найденную на территории Замоскворечья, реставрируют и готовят к передаче в музей.

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Московские археологи обнаружили во время работ на Большой Татарской улице артефакты XVII века, которые, предположительно, могли принадлежать городским мастерицам.

«Среди найденных на участке в Замоскворечье артефактов представлены разнообразные предметы женского рукоделия. Хорошо сохранились запонки с эмалевой вставкой, наперсток и подвесные пуговицы, выполненные из цветного металла. Реставраторы уже успели провести необходимые работы по консервации. Подобные пуговицы были непременным атрибутом городского костюма горожан. Из украшений обнаружено, вероятно, девичье колечко, а также разнообразные декоративные фигурные накладки для аксессуаров. После того как завершится реставрация остальных артефактов, найденных на этой территории, набор московской мастерицы XVII века будет передан в музейный фонд в составе коллекции», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Московские археологи исследовали участок Замоскворечья. Работы проводились на нескольких раскопах, в результате получены ценные исторические данные по освоению этого района Москвы.

Сформированная по итогам археологических исследований коллекция включает 1203 артефакта. Они представляют собой предметы городского быта XV–XVII веков, а также XVIII–XIX столетий. К более позднему периоду относятся разнообразные помадные баночки, которые предназначались для различных кремов и мазей, а также кондитерские баночки, как, например, стеклянная баночка столичной кондитерской фабрики Егора Федоровича Саватюгина. Разнообразен и набор найденных декоративных фарфоровых статуэток с изображениями людей и животных — на их фоне выделяется стеклянная фигурка пса в ошейнике.

Большая Татарская улица получила свое название благодаря располагавшейся здесь ранее местности, называемой Татарской слободой. Первые упоминания слободы относятся ко второй половине XVII столетия — о ней говорится в данной грамоте, датируемой 1619 годом.

Всего за последние 14 лет московскими археологами обнаружено более 120 тысяч находок. За пять лет в московские музеи передано свыше 47 тысяч предметов.