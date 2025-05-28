У OnePlus появился свой аналог Galaxy AI и Apple Intelligence
OnePlus представила собственную альтернативу Galaxy AI и Apple Intelligence — набор функций на базе искусственного интеллекта, доступный пока эксклюзивно на OnePlus 13s.
Центральным элементом стала кнопка Plus Key, заменившая традиционный переключатель звука. Она позволяет запускать функцию AI Plus Mind для сохранения, сортировки и быстрого поиска важной информации на экране.
AI Plus Mind отличается от обычных скриншотов тем, что использует контекстный анализ — например, автоматически добавляет событие в календарь. В дальнейшем система научится самостоятельно категоризировать сохраненные материалы.
Доступ к функции можно получить как по нажатию на кнопку, так и с помощью жеста из трех пальцев.
Также представлена целая экосистема ИИ-инструментов. Среди них — VoiceScribe для записи и перевода разговоров, AI Translation с поддержкой перевода текста, голоса, изображения и экрана, AI Call Assistant, умный поиск по устройству, улучшение фотографий и подбор «лучших лиц» на групповых снимках. Все данные обрабатываются локально или в зашифрованном облаке.