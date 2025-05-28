Смартфоны Galaxy A56 после обновления начали выходить из строя

Последнее обновление прошивки на смартфонах Galaxy A56 привело к ошибке, вызывающей зацикливание загрузки у некоторых пользователей.

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По сообщениям PhoneArena, это началось с появлением на устройствах функции вызова ИИ Gemini долгим нажатием кнопки питания. Источник отмечает, что, по словам «некоторых неудачливых пользователей», обновление принесло не только улучшения, но и довольно раздражающую ошибку. Сообщения на форуме Samsung Community говорят о том, что некоторые пользователи Galaxy A56 страдают от того, что телефон «застревает при запуске и не загружает ОС».

Эта ошибка делает телефон непригодным для использования без обходного пути и, вероятно, Samsung выпустит исправление в ближайшее время. Не все устройства Galaxy A56 испытывают данную проблему, в то время как Galaxy A26 и A36, получившие то же обновление, вообще не столкнулись с ней.

Пользователи рассказали, что существует простой обходной путь: нужно отключить телефон, извлечь SIM-карту и снова включить устройство. Несмотря на то, что Samsung пока не подтвердила проблему, пользователи нашли способ решения.