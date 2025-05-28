Открыт новый вид длинношеего динозавра

Новый вид динозавров-эузавроподов был открыт в Китае. Его окаменелости обнаружили в провинции Ганьсу. Вид идентифицировали по частичному скелету и почти полностью сохранившемуся черепу.

Динозавр жил на планете в среднем юрском периоде, около 165 миллионов лет назад. Ему присвоили научное название Jinchuanloong niedu. Он являлся ранним представителем группы длинношеих травоядных динозавров.

Ученые отметили, что завроподы населяли Землю с раннего юрского до позднего мелового периодов. Их останки находили на всех континентах. В конце раннего юрского периода на планете произошло глобальное потепление, и эузавроподы остались единственной сохранившейся линией из всей группы.

Окаменевшие останки Jinchuanloong niedu были найдены в формации Синьхэ близ города Цзиньчан. Образец включал в себя почти полный череп с нижней челюстью, пять шейных и 29 сочлененных хвостовых позвонков.

Длина черепа составляла примерно 31 см, высота – 12,5 см. Ученые отметили, что полные черепа неозавропод – большая редкость из-за их хрупкости. Большинство черепных швов остались хорошо видны. Но левая сторона черепа оказалась деформирована, сообщает Scientific Reports.

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