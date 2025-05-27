Военные из США пожарили попкорн лучом на рекордной дальности

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) сообщило, что его исследователи установили рекорд — они использовали луч для жарки попкорна на расстоянии в 8,6 км.

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Чтобы приготовить попкорн, исследователям пришлось передать энергию оптическим лучом. В итоге за 30 секунд было передано 800 Вт мощности на расстояние в 8,6 км — это стало абсолютным рекордом. Часть этой энергии и была использована для приготовления попкорна. Отметим, что это является отсылкой к научно-фантастической комедии 1985 года «Настоящий гений».

Однако целью DARPA было не отправить энергию на рекордное расстояние, а принять ее, после чего превратить в источник электричества. Как рассказали исследователи, их лазерный луч был нацелен в особый оптический приемник энергии, в котором луч отражается от параболического зеркала и направлялся в десятки фотоэлектрических элементов. Эти элементы преобразовали оптическую мощность в электрическую энергию.

Исследование проводилось в рамках программы Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER) — инициативы по созданию сети оптических ретрансляторов энергии. Цель системы — мгновенная передача энергии туда, где она необходима. При этом, опыт с попкорном должен был подтвердить возможности новой конструкции увеличить потенциальное расстояние передачи.