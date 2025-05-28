Томография подтвердила подлинность «инопланетных» мумий

В Мексике исследовательская группа провела анализ двух мумий, обнаруженных ранее в пустыне Наска на территории Перу журналистом и уфологом Хайме Моссаном. Последний называет их "инопланетными", с чем категорически не согласны ученые. Расследование продолжается уже не один год.

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История началась в 2017 году, когда Моссан заявил, что ему удалось обнаружить в пустыне Наска 21 странную мумию. Энтузиаст обращал внимание на их необычное строение - удлиненные черепа, по три пальца на руках.

С тех пор было проведено несколько независимых исследований. Так, судебный археолог Флавио Эстрада, руководивший одним из первых таких проектов, заявил: "утверждения о том, что образцы происходят из другого мира, абсолютно ложны".

"Вывод прост: это куклы, собранные из костей животных с этой планеты с использованием современных синтетических клеев, следовательно, они не были собраны в доиспанские времена", - сказал он в январе 2024 года.

Однако теперь обнародованы результаты нового исследования. Как сообщает Daily Mail, в его рамках две мумии, известные как Мария и Монсеррат, прошли процедуру компьютерной томографии.

Во-первых, анализ показал, что эти женщины, вероятно, умерли более 1200 лет назад. А в климатических условиях Перу тела способны мумифицироваться естественным способом, отсюда их неплохая сохранность.

Во-вторых, в отчете о результатах КТ отмечено, что Марии на момент смерти было от 35 до 45 лет, а Монсеррат - от 16 до 25 лет. У Марии томография выявила глубокий порез и следы укуса или синяка в области таза, а также несколько рваных ран, напоминающих следы когтей. А Монсеррат, вероятно, умерла от колотой раны в грудь.

"Это четкое и неопровержимое доказательство того, что эти тела на 100 процентов подлинные, реальные и органические, поскольку когда-то они были живыми", - заявил руководитель исследования доктор Хосе Залсе, бывший директор медицинского департамента ВМС Мексики.

Специалисты не говорят о том, что мумии являются "инопланетными". Проведенный анализ может доказать, что они не были куклами, хотя это еще должны подтвердить другие независимые исследования. Пока же результаты КТ разве что проливают свет на причины смерти.

Исследователи предположили, что Мария могла погибнуть, сорвавшись со скалы. На это указывает характер ее травм. "Укусы" могут оказаться следами сильных ушибов. Либо их мог оставить какой-то зверь, укусивший женщину уже после ее смерти. Кстати, рост Марии составлял около 167 сантиметров, что вполне отвечает "человеческим характеристикам".

Что касается Монсеррат, то она могла быть убита - характер травм указывает на то, что она "умерла в вертикальном положении, прижатая спиной к твердой поверхности". После чего, возможно, ее тело сбросили со скалы или оно упало само.