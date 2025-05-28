Раскрыта тайна «ледяного принца»

Междисциплинарная научная группа провела детальный анализ останков так называемого "маленького принца", которые были раскопаны в октябре 2021 года недалеко от городка Маттсиса в Баварии, Германия. Полученные данные позволили реконструировать жизнь, смерть и ритуал погребения этого ребенка.

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"Ледяным принцем" археологи называют мальчика, который относился к высшему сословию и жил в VII веке нашей эры, пишет The History Blog. Его богатую могилу археологи нашли, когда обследовали участок земли, отведенный под новую жилищную застройку.

Могила оказалась необычной - для нее повторно использовали остатки более древнего римского здания. Могила ребенка, относившегося к элите общества того времени, оказалась в этом здании единственной. По сути, древнеримское здание превратили в его мавзолей.

Ребенка назвали "ледяным принцем" из-за новой технологии, которую использовали археологи. В 2021 году они впервые заморозили могилу жидким азотом, что позволило извлечь останки мальчика в виде единого замороженного блока.

От традиционных методов подъема тела и погребального инвентаря ученые отказались потому, что имелась реальная угроза разрушения гробницы. Моментальная заморозка решила эту проблему и позволила детально изучить не только тело мальчика, но и сохранившиеся редкие остатки шелковой одежды, и кожаные ножны для меча.

Замороженный блок был доставлен в специализированную криогенную лабораторию в Бамберге, где он хранился в морозильной камере. Растопить блок удалось в условиях контролируемой влажности и температуры. Затем стартовал анализ, который показал, что "ледяной принц" умер между 670 и 680 годами нашей эры. На момент смерти ему было всего около полутора лет.

Анализ ДНК показал, что у него были голубые глаза и светлые волосы. Анализ изотопов стронция в его зубной эмали указал на то, что похоронили его в том же регионе, где он родился. То есть относился мальчик к местной элите. Установлена даже причина его смерти: сепсис, развившийся из-за инфекции и воспаления среднего уха. В наши дни у него имелся бы высокий шанс на выживание.

Семья мальчика, вероятно, была очень влиятельной и, возможно, даже самой богатой в своем регионе. На это указывают остатки шелка в погребении - такой материал импортировали из Византийской империи, он был очень дорогим.

Также удалось установить, что во время обряда тело ребенка уложили на мех. Одет он был в кожаные туфли, штаны и рубашку с длинными рукавами из тонкого льна, украшенную полосками византийского шелка. Оба его запястья украшали серебряные браслеты, а на обуви сохранились серебряные шпоры.

К поясу в кожаных ножнах был пристегнут короткий рубящий меч, украшенный сложной золотой филигранной фурнитурой. В захоронении также сохранились остатки ткани, прошитой крестом из двух полос золотого листа.

Многочисленные кости животных указывают на то, что у могилы мальчика были устроены роскошные поминки, участники которых ритуально омывали руки в бронзовых чашах, расчесывали волосы, а затем ели и пили из деревянных сосудов с серебряной окантовкой.