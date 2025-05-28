В Перу обнаружена гробница таинственной цивилизации

В Перу на большой высоте в горах археологи совершили удивительное открытие - они обнаружили древнюю гробницу таинственной цивилизации чачапойя, которую также называют "воинами облаков".

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Как пишет журнал Archaeology, открытие было сделано в высокогорном районе Куэлап, на территории региона Амазонас. Ранее тут уже неоднократно находили следы данной цивилизации, в том числе массивные каменные стены, защищавшие достаточно крупное поселение.

Удивительно, но свою главную крепость этот народ построил на высоте около 3000 метров над уровнем моря, а произошло это в шестом веке нашей эры. В рамках нового исследования археологи изучили шесть круглых каменных объектов, расположенных вокруг центрального двора одного из древних сооружений.

Одним из каменных объектов оказалась так называемая чульпа - надземная гробница. Сооружения подобного типа встречаются в высокогорьях Анд. В усыпальнице сохранились человеческие останки, а также небольшой погребальный инвентарь. Наиболее интересными предметами из его состава оказались искусно изготовленный и тщательно отполированный каменный топор, а также подвеска - украшение из сланца, покрытое гравировкой в виде геометрических фигур.

Среди других артефактов ученые обращают внимание на фрагменты камней и металла, которые, вероятно, могли использоваться во время погребальных ритуалов. Все это вкупе указывает на то, что городе "воинов облаков" существовали собственные погребальные традиции, которым следовали столетиями. Все изменилось с появлением европейцев.

"Это место было заброшено около 1570 года после прибытия испанских конкистадоров, - сообщают исследователи. - Новые находки могут дать дополнительные подсказки о том, как были организованы семьи и общины чачапойя".

"Воинами облаков" этот народ прозвали инки, которые вели с ними кровопролитную войну. Именно из преданий инков исследователи и узнали о чачапойя. Одна из легенд гласит, что инки в течение четырех суток пытались взять крепость Куэпал, но она так и не пала до тех пор, пока не погиб последний ее защитник. Инки называли их воинами, которые сражаются до последнего вздоха.